تجديد حبس متهمين اثنين بقتل شاب في منشأة ناصر: قطعا جثته ووزعاها على صناديق القمامة

قررت جهات التحقيق تجديد حبس متهمين اثنين بقتل شاب يدعى «عرفة.م» وتقطيع جثمانة إلى أشلاء وتوزيعها على صناديق القمامة في منشأة ناصر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه يبلغ من العمر 30 عاما، ومن مواليد أسيوط، وكان يعمل في مقهى قرب منطقة سكنه بمنشأة ناصر، ويسكن بنفس منزل المتهمين، وأن الشقيقين المتهمين قتلا المجني عليه إثر علاقة غير شرعية مع والدتهما.

وأوضحت تحريات الشرطة وجود علاقة بين المجني عليه ووالدة المتهمين منذ أشهر، وفي أحد الأيام عاد نجلا السيدة إلى المنزل بشكل غير متوقع، فوجداها في وضع مخل تمارس علاقة غير شرعية مع الشاب، ما أثر غضبهما ودفعهما للانتقام منه بقتله وتقطيع جثمانه والتمثيل به.

ولفتت التحريات إلى أن الابنين تعديا على المجني عليه بالضرب وطعنه أحدهما بسلاح أبيض حتي تمكنا منه وقتلاه ليسقط صريعاً ثم مثلا بجسده عن طريق فصل رأسه عن جسده وتقطيع أطرافه وقطع عضوه الذكري، وحاول المتهمان إخفاء فعلتهما بإلقاء كل جزء من أطراف المجني عليه بمكان مختلف في صناديق القمامة بمنطقة منشأة ناصر.

العثور على أطراف آدمية بصناديق قمامة

وتمكنت فرق البحث من حل لغز الواقعة، بعد تلقي بلاغ بوجود أطراف آدمية لجثمان شاب ملقاة في القمامة، وأمكن التعرف عليه من خلال العثور على رأسه مقطوعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على الجناة، وبمواجهتهما اعترفا بما تقرر سلفا، وأنهما قتلاه ومثلا بجسده للثأر منه.

رواية شقيق المجني عليه

وقال «مصطفى.م» في حديث له أن شقيقه توجة للعمل في القاهرة ليتمكن من تجهيز شقته وأنه فوجئ بإتصال هاتفي يخبره بعثور الشرطة على جثمان شاب، ويردون منه التعرف على صاحبه لمعرفة ما إذا كانت تخص شقيقه من عدمه، وتم إثبات هوية المتوفي بعد تحليل DNA الذي أثبت هوية المجني عليه.

وأكمل شقيق المجني عليه أن المتهمين من أبناء بلدته وأن بينهم علاقة صداقة وكانوا دائمي التردد على منزلهم، معلقاً أن الجريمة وقعت بسبب خلافات على مبالغ مالية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.