ربة منزل تتخلص من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال في الغربية

تخلصت ربة منزل، في إحدى قرى مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، من حياتها، بتناولها حبة حفظ الغلال، بسبب أزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، باستقبال ربه منزل مقيمة بإحدى قري مركز كفر الزيات، في حالة إعياء شديدة وقئ مستمر نتيجة تناولها حبة حفظ القمح، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

أسباب الوفاة

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، برئاسة الرائد احمد شيحه، رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات وتبين من المعاينة والفحص عدم وجود شهبة جنائية في الحادث، وأن ربة المنزل في العقد الثالث من عمرها، وأقدمت على الانتحار، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وأنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية قبل الوفاة بأيام.

وأشارت التحريات أن أهل المتوفية، قاموا بشكل فوري على نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام، في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى، وبسؤال أهلية المتوفية أقروا بما جاء في التحريات وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.