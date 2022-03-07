ضبط 19 كيلو بانجو وحشيش وهيروين وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما، وتنفيذ 47735 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 109 قضايا مخدرات

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 109 قضايا مخدرات، بإجمالي 119 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 13٫068 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4٫444 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫894 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 696 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 650 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 289 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 70 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 38 جراما، و19231 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 13 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 14 متهما، كما جرى ضبط 313 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25441 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4634 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 19766 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 19766 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط 7605 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7564 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 670 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 159 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 959 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

مكافحة جرائم الغش التجاري

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، المسؤول عن مصنع للبلاستيك وأدوات المائدة بدائرة قسم شرطة برج العرب، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، لحيازته وتخزينه كميات من مستلزمات الإنتاج منتهية تاريخ الصلاحية بقصد استخدامها في عملية التصنيع، وضُبط وبحوزته 1,625 طن من مستلزمات الإنتاج منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

ضبط طني لحوم مجهولة المصدر بالقاهرة

وضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع لتصنيع وتجهيز الكبدة المستوردة في المرج، لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته لحوم مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر داخل المصنع على 1,750 طن كبدة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المأكولات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.