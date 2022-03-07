رئيس «اللوفر» تزور المتحفين المصري والقومي للحضارة

أجرت رئيس متحف اللوفر في باريس، لورانس دي كار، والوفد المرافق لها، زيارة إلى المتحف المصري في التحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وذلك أثناء زيارتها الحالية إلى مصر.

المتحف المصري في التحرير

وتضمنت زيارتها جولة داخل المتحفين، زارت خلالها في المتحف المصري بالتحرير، أعمال تطوير قاعتي كنوز تانيس وعصر الدولة القديمة، إضافة إلى قاعة توت عنخ آمون، كما اصطحبتها صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري في التحرير، في جولة داخل أرشيف المتحف.

المتحف القومي للحضارة

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، تضمنت الزيارة جولة داخل قاعات المتحف، استمع خلالها الوفد إلى شرح مفصل عن تاريخ إنشاء المتحف، وأبرز ما يضمه من كنوز أثرية رائعة تعرض بالقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية.