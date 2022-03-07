«بنك أوف أمريكا»: سيناريو محتمل قد يرفع سعر برميل النفط إلى 200 دولار

تزامنا مع قفز أسعار النفط خام برنت بالقرب من 140 دولارًا للبرميل اليوم الإثنين، وهو أعلى مستوى منذ 2008، قال بنك «أوف أمريكا»، إنه إذا تم قطع معظم صادرات النفط الروسية، فقد يكون هناك نقص 5 ملايين برميل أو أكبر، وهذا يعني أن أسعار النفط قد تتضاعف من 100 دولار إلى 200 دولار للبرميل.

وفي الدقائق القليلة الأولى من التداول، يوم الإثنين، ارتفع الخامان بأكثر من 10 دولارات للبرميل إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008، وصعد برنت عند 139.13 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 130.50 دولارًا، واقتربت المستويات المرتفعة ليوم الإثنين من المستويات القياسية في يوليو 2008 عندما بلغ خام برنت 147.50 دولار للبرميل ولامس خام غرب تكساس الوسيط 147.27 دولار.

60% ارتفاعات في أسعار النفط منذ بدء 2022

وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 60% منذ بداية عام 2022، إلى جانب السلع الأخرى، ما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والركود التضخمي، وتجاوزت أسعار الوقود سجلات عام 2008 حيث بلغ سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.890 دولار للغالون وعقود زيت التدفئة الآجلة عند 4.237 دولار للغالون.

وروسيا هي أكبر مصدر في العالم للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة، حيث تبلغ صادراتها نحو 7 ملايين برميل يوميا، أو 7% من الإمدادات العالمية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط العاملة الأسبوع الماضي، ما يؤكد مخاوف الإمدادات.

وسبق أن حذر بنك «جي بي مورغان»، هذا الأسبوع، من أن النفط قد يتضاعف، إلى 185 دولارًا للبرميل هذا العام، حيث تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فرض حظر على استيراد النفط الروسي وتأجيل عودة محتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.