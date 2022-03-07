«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لموظفي مستشفيات اليوم الواحد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ21 موظفا بمستشفيات جراحات اليوم الواحد بالمحافظات، مشيرًا إلى إرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الاثنين، أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

تكليف 136 كادرًا طبيًا للعمل بـ«صحة سوهاج»

كما أعلن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 136 كادرًا طبيًا للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، و 16 كادرًا طبيًا آخرين بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

التكليف لأطباء الأسنان والصيادلة

وأوضح الجهاز، أن التكليف يشمل خريجي الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز، التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين، وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو التجديد بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.