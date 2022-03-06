«عبد الغفار» يناقش خطة العمل بالقطاع الصحي في 8 محافظات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع وكلاء الوزارة الجدد بـ 8 محافظات، وذلك عقب تسلمهم مهام عملهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل بالقطاع الصحي خلال الفترة المقبلة في محافظات (الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، البحر الأحمر، المنوفية).

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من أصحاب الخبرات بمديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات، بما يساهم في دفع عجلة العمل وتطوير أداء المنظومة الصحية داخل المحافظات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى ضرورة التوسع في حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ووضعه على رأس أولويات العمل بتلك المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمبادرات الرئاسية ومستويات تحقيق المستهدفات منها بالاضافة للأعمال الجارية بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في القطاع الصحي.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير شدد على متابعة أعمال الطب الوقائي داخل المحافظات، خاصة المحافظات السياحية، فضلاً عن استمرار تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين داخل الوحدات الصحية والمستشفيات بالتوازي مع جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير وجه بوضع خطة عمل لحوكمة منظومة التجهيزات والمستلزمات الطبية بجميع المنشآت الطبية بالمحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لإجراءات السلامة المهنية بتلك المنشآت حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمرضى المترددين على المستشفيات.

وأضاف أن الوزير أكد على وكلاء الوزارة أهمية التنسيق الكامل بين مديريات الشئون الصحية ومختلف الجهات المعنية داخل المحافظات، فضلاً عن التعاون والربط مع المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، كما شدد على ضرورة استمرار متابعة العمل ميدانيًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ووكلاء الوزارة الجدد بالمحافظات (الدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتور أيمن حبيب وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور خالد الطيب وكيل وزارة الصحة القليوبية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة إلهام محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية).