نسرين طافش ملكة ترند مسلسلات رمضان.. «مرة بالحجاب ومرة ببدلة الرقص»

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور لها وهي ترتدي بدلة رقص ضمن كواليس تصوير مسلسل «جوقة عزيزة»، وبجوارها الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية «الغزالة رايقة» التي حققت مايزيد عن 182 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية الترويجية لفيلم «من أجل زيكو» مع منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز.

وعلقّت نسرين طافش على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام»، قائلة: «سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد أسامة اللي اشتهر بأداء أغنية الغزالة رايقة، في مسلسل جوقة عزيزة، بشخصية المطرب حمادة الذي اشتهر بأواخر العشرينيات ولُقب بالطفل المعجزة».

نسرين طافش بطلة مسلسل جوقة عزيزة

وشوقت نسرين طافش جمهورها، قائلة: «يا ترى شو رح يغني لملكة المسرح عزيزة خوخة؟ مسلسل جوقة عزيزة دراما شعبية مشوقة ومختلفة، نلقاكم في شهر رمضان».

»

تصدرت التريند لارتداءها بدلة رقص

وتصور الفنانة حاليًا، مشاهدها بالمسلسل السوري «جوقة عزيزة»، والذي تنافس به في سباق مسلسلات رمضان 2022 مع سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبوالشامات، وهو من تأليف خلدون قتلان، إخراج تامر إسحاق، وتدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي في حقبة الانتداب الفرنسي بسوريا.

تصدرت محركات البحث في رمضان الماضي لارتداءها الحِجاب

وتغيب «طافش» عن الموسم الثاني من مسلسل «المداح»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة حمادة هلال وخالد سرحان وأحمد بدير ودنيا عبدالعزيز وشادي خفاجة، إذ شاركت الفنانة في أحداث الجزء الأول الذي عرض العام الماضي، وظهرت خلاله مرتدية الحجاب، وتصدرت التريند وقتها لظهورها لأول مرة في عمل درامي بغطاء الرأس.