أمين عام الجامعة العربية: المسرح الليبي يمر بانقسامات شديدة جدا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سبب عدم التوصل إلى حل للمشكلة الليبية هو الانقسامات على الأرض والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة، مضيفا في مقابلة مع برنامج «مواجهة» على قناة «سكاي نيوزعربية»، ويعرض كاملا مساء بعد غد الخميس، إن المسرح الليبي يمر بانقسامات شديدة جدا بين شرق وغرب وجنوب وميليشيات، ثم تدخلات واضحة جدا من أطراف إقليمية تضع قواتها ونفوذها على الأرض، ثم أبعاد دولية ممثلة في تواجد لبعض المرتزقة.

بدورها، التقت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، بالمبعوث الأمريكي الخاص، السفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحث الجانبان، آليات توحيد جهود واشنطن مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص التحديات الحالية التي تعترض طريق الانتخابات.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس النواب الليبي «البرلمان»، خلال الجلسة المقبلة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري من 3 - 6 أشهر، وقالت المصادر إن جلسة برلمان ليبيا المقبلة يرأسها عقيلة صالح، وسيتم الإعلان عن حكومة جديدة.

لقاء يجمع عددا من مرشحي الرئاسة الليبية من كل المناطق في بنغازي

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، قالت إن لقاء مهماً سيجمع اليوم الثلاثاء، عدداً من مرشحي الرئاسة الليبية من كل المناطق في مدينة بنغازي، لبحث خطة ما بعد تأجيل الانتخابات.

وفي سياق آخر، قالت وسائل إعلام ليبية إن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، قرر حبس وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، احتياطيا، على ذمة التحقيق في قضية تأخر توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ «سكاي نيوز»، إن النيابة العامة تبين لها تسييل حكومة الوحدة الوطنية مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتب، ومنحت الإذن بالتعاقد، مشيرة إلى أن مسؤولي وزارة التعليم لم يقدموا أسبابا حول عدم التعاقد على طباعة الكتب.