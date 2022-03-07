استمرار أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالدير المحرق و«العذراء»

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتنمية القطاع السياحي، سواء الداخلي أو الخارجي، خاصة مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، الذي يعتير بمثابة تنمية حقيقية ومستدامة ولتحقيق استراتيجية مصر 2030، لافتا إلى وجود محطتين مهمتين تاريخيا ودينيا داخل المحافظة «الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة في أسيوط».

وأوضح سعد، تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الوصول للأهداف المرجوة من مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطويره، حيث جرى تكليف السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة لهذا الملف المهم، والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

مسار رحلة العائلة المقدسة

وبناء على توجيهات محافظ أسيوط، تفقدت السكرتير العام المساعد، مسار رحلة العائلة المقدسة بالدير المحرق بمركز القوصية، للاطمئنان على ما تم تنفيذه حتى الآن من أعمال تطوير ضمن الخطة المقرر تنفيذها، واستمعت إلى شرح لمراحل التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تطورات الأعمال بنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، ورافقها خلال الجولة، هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، وممثلين الدير المحرق وعدد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

تطوير وترميم الأديرة

وأوضحت السكرتير المساعد أنّه جار استكمال أعمال التطوير والترميم بالأديرة ورفع كفاءة البنية التحتية بها، خاصة وأنّ أسيوط تتضمن مواقع مهمة في رحلة العائلة المقدسة، كما أنّ اهتمام الحكومة برفع كفاءة البنية التحتية لتلك المواقع، ينعكس إيجابا على جذب شريحة من السائحين ذوي الاهتمام بمسار الرحلة.

وشددت على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة، وفقا للخطة الموضوعة مسبقا، وبناء على تعليمات محافظ أسيوط الذي يولي اهتماما خاصا بالملف، والانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.