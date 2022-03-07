طقس أسيوط.. انخفاض ملحوظ فى درجات حرارة ورياح خمسينية محملة بالأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، بأسيوط ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ تشهد المحافظة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في معظم الأنحاء، ورياح خمسينية خفيفة محملة بالأتربة غائم جزئيا وتحذيرات على مخارج ومداخل الطرق السريعة لسائقي المركبات والنقل الثقيل بعدم تجاوز السرعة المحدد.

طقس محافظة أسيوط

وتسجل درجة الحرارة الكبرى اليوم بالمحافظة 27 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، وتصل درجة الرطوبة لـ40 درجة فيما تصل سرعة الرياح ل21 كم/ ساعة، ولا توجد أي مؤشرات لسقوط الأمطار.

طقس اليوم

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا ورياح خمسينية خفيفه.

تحذير لقائدى المركبات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ووجهت تحذيرا لقائدي السيارات والمركبات الثقيلة من تجاوز وزيادة السرعة المقررة على الطرق السريعة، نظرا لأحوال الطقس وتجنبا لوقوع أي حوادث على الطريق، طالبت المواطنين من تخفيف الملابس تحسبا لتغيرات الطقس المناخية حتى يسود اعتدال في حالة الطقس.

وضمن توقعات هيئة الأرصاد، سيسود طقس غائم جزئي على كافة الأنحاء مشمس على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء يسوده رياح خفيفة محملة بالأتربة، ومن المحتمل عدم سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.