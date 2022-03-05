محافظ أسيوط يفتتح معرض ومؤتمر «وسط الصعيد الزراعي» بالفتح

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، معرض ومؤتمر «وسط الصعيد الزراعي»، الذي يُقام في مركز الفتح، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2022، ويضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوي والأسمدة والبذور والشتلات.

جاء ذلك بحضور النائب المهندس مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس إيهاب عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، وماهر خضيري، المشرف على معرض وسط الصعيد الزراعي، والدكتور عصام إبراهيم، مدير عام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، والمهندس رضا كمال الدين، رئيس قطاع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية للأسمدة «مصانع أسيوط للأسمدة»، والدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والعشرات من ممثلي الشركات الزراعية والعارضين لمنتجات الأعلاف والأسمدة والشتلات الزراعية وشبكات الري والطاقة الشمسية.

محافظ أسيوط ومرافقوه يتفقدون أقسام المعرض

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المعرض الخاصة بمنتجات الأسمدة، ومنها القسم الخاص بمصانع الشركة المالية والصناعية للأسمدة، واستمع إلى شرح حول أهم منتجات المصانع وأسعارها، وأحدث المنتجات التي تقدمها الشركة للمزارعين في أسيوط.

كما تفقد المحافظ قسم مديرية الطب البيطري، ويشمل معدات وأجهزة طبية حديثة، فضلاً عن إنجازات مديرية الطب البيطري في القوافل الطبية والندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين ومربي الحيوانات بالقرى والنجوع.

وتفقد أيضاً أقسام شركات مستلزمات المزارع وشبكات الري والطاقة الشمسية وقسم الأعلاف والتقاوي والشتلات الزراعية وكمبوست وأسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة، بالإضافة إلى توفير فسائل نخيل برحي ومجدول، وذلك بأسعار أرخص من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

محافظ أسيوط يلتقي العارضين وممثلي الشركات

والتقى محافظ أسيوط عدداً من ممثلي الشركات الزراعية والعارضين المشاركين في المعرض، للتعرف على المنتجات الزراعية والصناعات المتطورة التي يشملها المعرض، من أجهزة ومعدات زراعية وغيرها من المنتجات، كما التقى بعض الحضور من المزارعين والفلاحين، معلناً دعمه الكامل للتمكين الاقتصادي للمزارعين.

وأكد محافظ أسيوط، في كلمته أمام المؤتمر المصاحب للمعرض دعمه الكامل للمزارعين بقرى ومراكز المحافظة، وتكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية، فضلاً عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست»، أو علف حيواني، فضلاً عن دعمه للتوسع في إقامة المعارض الزراعية، التي تخدم المزارعين والفلاحين بالمحافظة.

برامج خاصة للتوعية بالأساليب الحديثة في الري والزراعة

ولفت المحافظ إلى أهمية البرامج الخاصة بتوعية المزارعين بأهمية تطوير الري، للحفاظ على التربة والمياه، وأهمية التسميد الحيوي، والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية، وأهمية تدوير المخلفات الزراعية، لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف، التي يجرى تنفيذها تحت رعاية ودعم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين، بأهمية التسميد الحيوي للمحاصيل الزراعية، ودوره في توفير الأسمدة، بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف، والحفاظ على الأرض الزراعية، ومنع التعديات، لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين، معلناً دعمه الكامل لجهود تطوير أنظمة الري الحديث وتأهيل المساقي والمشروع القومي لتبطين الترع، الذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يسام بدرجة كبيرة في توفير المياه والحفاظ عليها.

ولفت المحافظ، في ختام كلمته، إلى دور مديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين، مناشداً جميع المزارعين والفلاحين المشاركة في فعاليات المعرض، للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات الزراعة المختلفة.

وفي نهاية الجولة التفقدية، أهدى المشرف على المعرض الدرع التذكارية لمحافظ أسيوط، تقديراً لجهوده ودعمه الكامل للمعرض الزراعي، ومجهوداته في النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، كما تم تقديم درع المعرض إلى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.