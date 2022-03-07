 ضبط متهمين بحوزتهما 112 طن دقيق مجهولة المصدر

تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهودا كبيرة من أجل حماية المستهلكين من التلاعب الذي يقوم به بعض التجار، ولإحكام الرقابة على السوق والتصدي لأي محاولة من شأنها حجب السلع عن التداول في السوق المصرية، أو عدم طرحها للبيع بقصد المضاربة في الأسعار وتحقيق مصلحة شخصية.

ضبط مسئول شركة مواد غذائية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مسئول عن إحدى شركات السلع الغذائية التي تقع في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وصاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، يقع في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لقيامهما بحيازة كميات كبيرة من الدقيق الأبيض مجهولة المصدر، وذلك قصد حجبها عن البيع والتداول لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 112 طنا من الدقيق الأبيض، معبأة في شكائر دون مستندات أي مجهولة المصدر، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.