مسؤولة أوكرانية: فرص خروج «زيلينسكي» من كييف ضئيلة جدًا

كشفت المستشارة السابقة للرئيس الأوكراني، يوليا مندل، اليوم، عن فرص خروج زيلينسكي من العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أنّها «ضئيلة جدًا»، وأنّه ما زال يرفض ترك العاصمة.

انتقاد زيلينسكي للغرب

ونفت «مندل»، في مداخلة لها مع قناة «العربية»، فكرة أن يكون الرئيس الأوكراني خُذل من الغرب، قائلة: «رئيسنا رجل قانون يتمتع بشعبية كبيرة»، مضيفة أنّ زيلينسكي انتقد قادة الدول الغربية فقط لعدم وجود رد فعل واضح منهم على تهديدات روسيا بالسيطرة على المنشآت الصناعية العسكرية.

التهديد الروسي

وكان الرئيس الأوكراني وجّه، أمس الأحد، رسالة إلى الدول الغربية، انتقد خلالها عدم إبدائهم أي رد فعل بشأن التهديد الروسي لمنشآتهم العسكرية التي يعمل بها آلاف الأشخاص وتقع بالقرب من المدن السكنية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب إعلان روسيا عزمها قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية عبر أسلحة دقيقة، مشيرة إلى أنّ قواتها تمكنت، وعلى مدار 12 يومًا، من تدمير 3296 منشأة عسكرية، وإسقاط 4 طائرات ومروحيتين، فيما أعلنت كييف أنّها كبّدت موسكو خسائر فادحة، على رأسها مقتل 11 جندياً روسيًا.