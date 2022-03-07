الرئيس الأوكراني يتهم موسكو بالتخطيط للقتل العمد في قصف مدن بلاده

اتهم رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، موسكو، بالتخطيط للقتل العمد في قصف مدن بلاده، مضيفا أنه لم يسمع أي رد فعل من الحلفاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من كييف، موضحة أن القوات الروسية بدأت بحشد الموارد لاقتحام العاصمة كييف.

إمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل

وأشارت الأركان الأوكرانية، إلى أن الإمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل، فيما قال مسؤول أوكراني، إن قوات موسكو كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوب.

فشل روسي في تحقيق اختراق عبر شرق «لوجانسك»

وقالت القوات المشتركة الأوكرانية، إن الروس فشلوا في اختراق الجبهة الشرقية في اتجاه «لوجانسك». وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الأوكرانيين، تجاوز عدد من وصلوا من البلاد إلى بولندا مليون شخص.

وفي بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال حرس الحدود البولنديون: «مأساة إنسانية، مليون شخص طردتهم الحرب من منازلهم منذ 24 فبراير الماضي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن موسكو حذرت حاملي السندات السيادية من أن المدفوعات تعتمد على العقوبات

بدورها، قالت جمهورية القرم الروسية على لسان رئيسها سيرجي أكسيونوف، إن أوكرانيا كانت تخطط لغزو شبه الجزيرة، وانتظرت اللحظة المناسبة لولا انطلاق عملية موسكو العسكرية.

التحقيق بشأن سعي «كييف» لتطوير أسلحة بيولوجية

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قال في وقت سابق، إن ما لفت الانتباه هو القدرة الكبيرة للمقاومة الأوكرانية، فيما وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بالتحقيق فيما أُعلن عن سعي «كييف» لتطوير أسلحة بيولوجية بتمويل أمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.