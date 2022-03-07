الرئيس الأوكراني يدعو الغرب لتزويده بطائرات عسكرية

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الغرب لتزويده بطائرات عسكرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

الرئيس الأوكراني يدعو إلى مقاطعة النفط الروسي

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى مقاطعة النفط الروسي، قائلا «مستقبل أوروبا ستحسمه المقاومة الأوكرانية».

توجيه قوات أمريكية إضافية إلى ليتوانيا

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن توجيه قوات أمريكية إضافية إلى ليتوانيا قريبًا، قائلًا: «نعزز وجود قواتنا في شرق أوروبا ونقدم معدات دفاعية لدول شرق أوروبا لمواجهة أي هجوم روسي».