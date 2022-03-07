«التعليم العالي» تنفي وجود وظائف قيادية شاغرة بالوزارة: إعلانات وهمية

نفى المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود إعلان عن توافر أماكن شاغرة لوظائف قيادية بالوزارة.

إجراءات قانونية ضد مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي روجت لإعلانات وهيمة

وأكّد المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي أنَّه لا صحة لهذا الإعلان الوهمي، والأخبار الكاذبة المنشورة بشأنه على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي على الإطلاق، مشددًا على أنَّه اتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تروّج لمثل هذه الأخبار الكاذبة.

«التعليم العالي» تهيب بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار

وأهاب المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع المصادر الرسمية للتأكّد من صحة الأخبار قبل التورط في نشر ‏شائعات وأخبار كاذبة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.