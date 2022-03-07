وكيل رياضة كفر الشيخ يستقبل الفائزين ببطولة الجمهورية لكرة اليد

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، مدير مركز شباب بيلا ورئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على النشاط الرياضي بالمركز وأبطال فريق كرة اليد الحاملين لكأس بطولة الجمهورية مواليد 2002 به، عقب تغلبهم في المباراة النهائية علي فريق نادي التصنيع بنتيجة 31- 28.

استقبال الفائزين ببطولة الجمهورية لكرة اليد

جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، إذ أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عن سعادته بإحراز فريق كرة اليد بطولة الجمهورية، مشيداً بالجهود المبذولة في متابعة تدريب الفريق والاهتمام بالمستوى الفني للفريق الذي أهله لاقتناص البطولة متمنياً لهم دوام التوفيق واستمرار التألق في المنافسات القادمة.

وشملت بطولة الجمهورية مواليد 2002 لفرق دوري الدرجة الأولى، منافسة بين 48 نادى، مقسمة على 8 مجموعات بين أنحاء الجمهورية، إذ صعد 18 فريقا تم تقسيمهم على 3 مجموعات، وتنافس فريق مركز شباب بيلا بالمجموعة الثانية مع نادي مصنع الطائرات بحلوان ونادى طما بسوهاج ونادى الجيزة وكانت مقامه في مدينه الحوامدية بالجيزة.

فريق بيلا نافس 18 نادي واستطاع الفوز

وحصل مركز شباب بيلا على المركز الأول، يليه نادي مصنع الطائرات على المركز الثاني، ونادى الوطني منوف على المركز الثالث، ونادى قارون على المركز الرابع.

ويمثل مركز شباب بيلا 4 فرق لكرة اليد مواليد سنوات 2006- 2004- 2002 في الدرجة الأولى فريق 2006 و2004، دوري الناشئين علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.