لجنة «البطل الأوليمبي» تعقد اجتماعا لاكتشاف المواهب في 3 محافظات

عقدت اللجنة العلمية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي برئاسة الدكتور كمال درويش، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع إدارة «ستارز أوف ايجبت» المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم، للوصول الى المواهب في كل محافظات مصر.

«درويش»: اطلعنا على خطة العمل الجادة لاكتشاف الموهوبين

قال الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية للمشروع القومي لـالموهبة والبطل الاوليمبي، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أن الاجتماع تطرق إلى خطة العمل التي تنتهجها الأكاديمية بهدف الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود من المشروع بتقديم أكثر من موهبة قادرة على خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأضاف «درويش»، أن اللجنة استمعت للخطة الفنية التي أعدتها لجنة من خبراء أوروبيين متخصصين في تدريب الناشئين، خصوصا لــ«ستار أوف إيجبت»، ونالت الخطة إعجاب اللجنة العلمية، بما شاهده أعضاؤها من تدريبات الأكاديمية على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

الترويج لإجراء اختبارات للناشئين الراغبين في صقل مهاراتهم

وأعرب «درويش» عن سعادته بتوسع الأكاديمية خارج القاهرة من خلال فروع أبو كبير ودسوق وبورسعيد وطالب بسرعة افتتاح فروع في بقية المحافظات، وهو الأمر الذي أكد عليه محمد حمدي مدير عام الموهبة ووجه ممثلي الإدارة في المحافظات ببدء الترويج لإجراء اختبارات للناشئين الراغبين في صقل مهاراتهم.

وأكد عمرو الحداد مساعد الوزير، اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشروع وتوجيهه بسرعة إجراء الاختبارات في كل المحافظات لـ اكتشاف الموهوبين منهم ليكمل عقد اللعبات التي ترعاها الوزارة.

من جهته أشاد عمرو مهنا رئيس «ستارز أوف إيجبت» باهتمام الوزارة ولجنتها العلمية وحضور قامة كبيرة بوزن الدكتور كمال درويش للمناقشة والمتابعة، ما يمنح المشروع والقائمين عليه دفعة معنوية كبيرة.

ولفت إلى أن الخطوة التالية للمشروع تتمثل في استقدام خبراء مؤسسة تريبل إس إم الدولية لإجراء اختبارات للاعبي ستارز أوف إيجيبت في القاهرة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في المركز الأوليمبي بالمعادي، تنفيذا للشراكة الفنية التي تجمع بين ستار لاب الهولندية وSSSM الدولية، التي تقضي باختيار 4 لاعبين من الموهوبين التابعين للمشروع القومي، لخوض تجربة اختبار أداء «معايشة» في أحد أندية أوروبا للاعبين من سن 12 إلى 21 سنة.