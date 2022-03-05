«الخارجية»: المصري المصاب في أوكرانيا بصحة جيدة.. ورفض العودة للقاهرة

قال السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، إن إجلاء الطلبة المصريين من أوكرانيا وعودتهم إلى القاهرة تحمل مشاعر مؤثرة بين خوف الطلبة حتى عودتهم للمطار، والفرحة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين لبلادهم وإنقاذهم على أكمل وجه وبكل دقة، متابعا: «هي فرحة لنا جميعًا منبعها حرص الدولة على أبنائها، وعودة أولادها سالمين لأرض الوطن».

تجهيز العديد من الرحلات لعودة أبنائنا لبلدهم

وأضاف «عبد الصادق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن هناك حتى الآن ثلاث طائرات أقلت الطلاب العائدين لأرض الوطن بواقع واحدة من رومانيا واثنتين من بولندا، موضحًا أنه جار تجهيز العديد من الرحلات بكل جاهزية للتيسير على أبنائنا لعودتهم للبلاد من الدول المجاورة، خاصة أن هناك قرارا صدر من قبل مجلس الوزراء بمعاونة السياح الأوكران العالقين ممن انتهت برامجهم السياحية وبعد مد أسبوع بنفس إقامتهم وتسفيرهم لدول الجوار الأوكراني بالتنسيق مع السفارات.

أوكرانيا ليس بها أعداد كبيرة من المصريين

وعن أعداد الجالية المصرية في أوكرانيا، ومن تم تسجيلهم رسميًا في السفارة المصرية في كييف، ذكر أن أوكرانيا من البلدان التي ليس بها أعداد كبيرة من المصريين، فعددهم 6 آلاف؛ منهم 4 آلاف طالب، وبالتالي أغلبهم مسجلون وعندما حدثت العملية العسكرية تحركوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا و«نحن حاولنا عبر غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة وعبر اتصالات الأهالي وأعضاء الجالية المصرية على الأرض، وتقديم مساعدات كثيرة؛ ومنها إخراج الشاب المصري محمد سعد المصاب الوحيد في الحرب الذي تم نقله إلى العاصمة البولندية وارسو ويتلقى العلاج برفقة زوجته وأولاده».

تحسن الحالة الصحية للمصاب المصري في أوكرانيا

وكشف أن الشاب المصري محمد سعد تحسنت حالته كثيراً والمركز الطبي الذي يخضع فيه للعلاج أكد سلامته وتعافيه وإمكانية سفره ومغادرة البلاد البولندية لكنه رفض برغبة شخصية منه، متابعا: «احتمال عاوز يرجع أوكرانيا في وقت لاحق لكن إحنا عملنا كل ما في وسعنا ناحيته من لحظة استقباله على الحدود وحتى وصوله للمركز الطبي».