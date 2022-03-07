الاتحاد الأوروبي يتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين لـ5 ملايين

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، توقعاته بفرار نحو 5 ملايين أوكراني من بلادهم، جراء العملية العسكرية التي تشنها روسيا هناك، وفقًا لموقع قناة «سكاي نيوز عربية».

توقعات بزيادة أعداد اللاجئين

وأضاف بوريل أن أعداد اللاجئين من المتوقع أن تزيد أكثر من ذلك حال استمرار القصف الروسي، داعيًا الغرب إلى حشد كل الموارد اللازمة لدعم الدول التي ستستقبل اللاجئين.

وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أعربت عن تخوفها من الازدياد الكبير في أعداد اللاجئين الأوكرانيين، مشيرة إلى أنّ وتيرة فرارهم هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

فرار 1.5 مليون أوكراني من الحرب

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين، أورسولا فون، أنّ أكثر من 1.5 مليون أوكراني فروا من البلاد، فيما عبر 270 ألف لاجئ حدود رومانيا، وذلك جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.