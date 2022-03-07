تأجيل محاكمة متهم بقتل سائق أثناء خروجه من المسجد بشربين

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل سائق «توك توك»، أثناء خروجه من أداء صلاة العصر بقرية «الأحمدية»، التابعة لمركز شربين، إلى جلسة 5 أبريل المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعي للاستماع إلى أقواله في تقرير الصفة التشريحية للمتوفى، مع استمرار حبس المتهم.

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عقدت المحكمة جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد.

إطلاق نار على شاب أثناء خروجه من صلاة العصر

وتلقى مأمور مركز شرطة شربين إشارة من مستشفى شربين المركزي، بوصول شاب يُدعى «أحمد كامل العجمي قدوس»، مصاباً بطلقات خرطوش منتشرة في الجسم، لفظ أنفاسه عقب وصوله إلى استقبال المستشفى، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفى.

مصرع الشاب متأثراً بإصابته بطلقات خرطوش

انتقل ضباط وحدة مباحث شربين إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء خروج المجني عليه من مسجد القرية، أطلق 3 أشخاص النار باتجاهه، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وذلك على أثر خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين، الذين لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين.

المجني عليه كان يستعد للزفاف

وشهدت جلسة المحاكمة انهيار والدة المجني عليه، فيما طالب عدد من أفراد أسرته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وأكدت والدة المجني عليه لـ«الوطن» أن ابنها كان يستعد للزواج، مشيرة إلى أن ابنها طلب منها إعداد كوب شاي لحين أداء صلاة العصر، إلا أنه لم يعد إليها، بعد أن أطلق المتهمون النار عليه أثناء خروجه من المسجد.