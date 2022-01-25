إحالة شخصين إلى «جنايات المنصورة» سرقا 190 طن بطاطس

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، شخصين إلى محكمة جنايات المنصورة، وهما «عيسي ع. ف.» هارب، و«محمد ع. ف.» هارب، لأنهما بتاريخ 11 أغسطس 2021 سرقا وآخران مجهولان بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية محصول البطاطس «190 طنا»، والمملوكة للمجني عليه «محمد م. م. »، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أشهرا في مواجهته أدوات (شوم)، مهددين إياه بها، ما أوقع الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على محصول البطاطس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة المتهمين شوم خلال سرقة البطاطس

ووجهت لهما النيابة العامة اتهاما آخر بأنهما حازا وأحرزا وآخران مجهولان أدوات (شوم) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليها في المواد الواردة بأمر الإحالة، وذلك في القضية رقم 9250 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 3405 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق

وبحسب التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، فقد أكد ‏«محمد م. م. »، ‏المجني عليه في التحقيقات، أنه على إثر علاقة شراكة في محصول بطاطس تم حفظه بإحدى الثلاجات المخصصة لحفظ البطاطس، وقام المتهم الأول بالاستعانة بالمتهم الثاني وآخرين مجهولين، بالاستيلاء عليه من المكان المخصص لحفظه، حال إحرازهم شوم مما تستخدم في التعدي على الأشخاص وتمكنوا من بلوغ مقصدهم من ذلك حال كون ذلك مصحوبا بالإكراه.

علاقة شراكة بين المجني عليه والمتهمين تنتهي بالسرقة

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه والمتهمين تربطهم علاقة شراكة، وتم تخزين حوالي 190 طن بطاطس، وذهب المجني عليه إلى صاحب ثلاجة البطاطس وطلب منه بعد رد تلك الكمية إلى المتهم الأول لوجود خلافات تجارية بينهما بشأن التصرف في هذا المحصول إلا أن المتهم الأول حضر إلى الثلاجة وبصحبته آخرين ونقل المحصول بواسطة سيارات.