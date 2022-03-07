رئيس مصلحة الدمغة: مدينة الذهب نقلة لتصدير المشغولات المصرية للعالم

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغة المصوغات والموازين، على الاهتمام الرئاسي بشأن سرعة الانتهاء من مشروع مدينة الذهب، التي ستقام في العاصمة الإدارية وستكون مركزا لإنتاج المشغولات الذهبية، وستضم مراكز تعليم فنية لتدريب العمالة على أحدث تقنيات، ومتحفًا عن أبرز التصاميم الذهبية على مر العصور.

مدينة الذهب تضع مصر على الخريطة العالمية للتصدير

وأشار سليمان، خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مدينة الذهب هي نقلة نوعية في إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية، من أجل تحول مصر لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الذهب للأسواق العالمية.

مشاورات مع منتجي وصناع الذهب حول التصاميم الهندسية لمدينة الذهب

وانعقد لقاء رئيس مصلحة الدمغة مع الشعبة العامة للذهب بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار المشاورات واستقبال المقترحات من منتجي وتجار الذهب لتعديل النماذج الهندسية لمشروع إنشاء مدينة الذهب، حيث ضم اللقاء أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، وحضور المهندس الهامي الكرداني مستشار وزير التموين والمسئول عن تصميم مشروع مدينة الذهب، واللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة الدمغة، والدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب.

ونوه رئيس مصلحة الدمغة، إلى وضع مصر استراتيجية تكاملية بين مشروعات مدن المثلث الذهبي والاكتشافات التي تتم بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب الجديدة الذي تنفذه وزارة البترول والثروة المعدنية في مدينة مرسي علم لتصفية واعتماد السبائك الذهبية بالإضافة إلى خام الذهب القادم من الأسواق العربية والأفريقية، من أجل أن تصبح مصر المركز الوحيد بالشرق الأوسط وأفريقيا لتجميع الخام وتصفيته وإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية وتصديرها للخارج.