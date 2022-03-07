ارتفاع سعر الذهب 24 جنيها خلال 4 ساعات.. تجار الصاغة يكشفون السبب

تجاوز سعر الأوقية اليوم الاثنين في منتصف التعاملات اليومية للبورصات العالمية 2000 دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام، وهو ما انعكس سريعا على سعر الذهب محليا ليحقق مكسب فى الجرام الواحد بقيمة 24 جنيهًا خلال أقل من 4 ساعات.

وتوقع تجار الصاغة بالغرف التجارية، كسر عيار 24 لحاجز الـ 1000 جنيه خلال تداولات اليوم، وأرجعوا هذه القفزات إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس فى ظل تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من تعطل الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الاثنين، وذلك وفقا لنادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات السابق، لـ«الوطن»، مؤكدا أن هناك توقعات بتجاوز سعرالأوقية 2010 دولارات خلال الأيام المقبلة ليكسر عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

أسعار الذهب محليا

وبيع عيار 24 بسعر 990 جنيها مقابل 966 جنيها أمس الأحد، أي بارتفاع 24 جنيها فيما بيع عيار21 الشعبى بسعر 866 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 742 جنيها وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و928 جنيهًا.

وبحسب جيفري هالي، كبير المحللين لدى أواندا، لوكالة رويترز، فإن الذهب سيشهد على الأرجح تحركات قوية حول مستوى ألفي دولار في البداية، لكن بمجرد أن ينتهي ذلك وبافتراض عدم تغير الموقف الأوكراني سيتحرك سريعا صوب منطقة 2100 دولارات ومنها إلى مستويات مرتفعة جديدة تماما.

فيما توقع وانغ تاو محلل رويترز الفني، أن يواصل الذهب في المعاملات الفورية الارتفاع إلى 2065 دولارا للأونصة.

ارتفاع أسعار البلاديوم

وقفز البلاديوم 8.7 في المئة إلى 3263.25 دولار للأوقية وفي طريقه ليسجل أقوى ارتفاع في يوم واحد منذ مارس 2020، بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 3315 دولارا للأوقية.

وتنتج روسيا 40%من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 25.79 دولار للأوقية بينما قفز البلاتين 2.7 % إلى 1151.51 دولار.