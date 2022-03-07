ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى أكثر من 2000 دولار في التعاملات الآسيوية

تجاوز سعر أونصة الذهب 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرنيا على الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب إلى أكثر من 2000 دولار في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصل الذهب إلى ذروته عند 2000.86 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020، فيما علقت مجموعة «دانون دانو» الفرنسية للأغذية استثماراتها في روسيا، وقالت إن أحد مصنعيها أغلق أبوابه في أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضافت «دانون»، أن الشركة الفرنسية، تحافظ حاليا على إنتاج وتوزيع منتجات الألبان الطازجة وأغذية الرضع، لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان المحليين، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

صحيفة أمريكية: موسكو تواصل إزاحة واشنطن في الشرق الأوسط

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية، إن موسكو تواصل إزاحة واشنطن في الشرق الأوسط، مشيرة إلى حلفاء سابقين للولايات المتحدة يتوجهون نحو روسيا بعد سياسة جو بايدن الفاشلة.

بدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأحد، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا.

«لودريان»: نحن متضامنون مع الأوكرانيين

وقال لودريان، في مقابلة مع قناة «فرانس 2»: «نحن متضامنون مع الأوكرانيين»، وأكد الوزير الفرنسي، أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا والمنطقة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية البريطانية، على لسان وزيرتها بريتي باتيل، إنها وجهت خطابا مع نظرائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، لاستبعاد روسيا من هذه المنظمة، وأضافت المسؤولة البريطانية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن تصرفات موسكو تعد تهديدا مباشرا لأمن الأفراد والتعاون الدولي في إنفاذ القانون.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن مشروع قانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو ومينسك، موضحة أنه سيتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

زيادة الرسوم الجمركية على واردات روسيا

ويتطلع الكونجرس لمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحق في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار سعي واشنطن إلى فصل روسيا عن فنزويلا أحد حلفاء موسكو الرئيسيين، قالت مصادر مطلعة، إن مسؤولين فنزويليين وأمريكيين ناقشوا إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على كاراكاس، لكنهم لم يحققوا تقدما يذكر نحو التوصل إلى اتفاق.

واوضحت مصادر، أن وفدا أمريكيا برئاسة كبير مستشاري البيت الأبيض لأمريكا اللاتينية خوان جونزاليس والسفير جيمس ستوري، أجرى محادثات مع رئيس البلاد نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريجيز في كراكاس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

بدوره، انتقد رئيس وزراء باكستان عمران خان، بشدة «الاتحاد الأوروبي» على مطالبته إسلام آباد بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خان، إن بلاده لديها علاقات ودية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، أن «إسلام آباد» لن تنضم إلى أي معسكر لأن بلاده ملتزمة بالحياد.