«شركات السياحة»: إلغاء الحجر الصحي بالسعودية يخفض أسعار العمرة 3 آلاف جنيه

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار المملكة العربية السعودية الصادر مساء أمس السبت، بشأن إلغاء الحجر المؤسسي على كافة المعتمرين، سيقلل أسعار برامج العمرة من 2 إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما سيتم تطبيقه على أسعار الرحلات التي سيتم تسييرها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وخلال عمرة رمضان.

تكاليف الحجر الصحي من أسباب ارتفاع أسعار العمرة

وأضاف الغمري لـ«الوطن»، أن الحجر الصحي كان من أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة، حيث كان يقيم المعتمر لمدة 4 ليال فور وصوله للسعودية في غرفة منفردة بفنادق مخصصة لذلك وبثلاث وجبات «الفطار والغداء والعشاء»، إضافة إلى إجراء عدد 2 تحليل pcr الأول فور الوصول لفندق الحجر والثاني قبل مغادرته لأداء المناسك، موضحا أن تلك التكاليف سيتم حذفها من البرنامج وهو ما سيقلل الأسعار، حيث سيكون متاحا أمام الشركات بعد إلغاء الحج الصحي تسكين المعتمرين بالفنادق ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، فضلا عن أن غالبية البرامج لن تشمل أية وجبات غذائية.

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة بعد إلغاء الحجر المؤسسي قد تبدأ من 29 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم من 41 ألف جنيه، موضحا أن الغاء الحجر الصحي سيسهم أيضا في زيادة نسب إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة لهذا العام، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين كانت ترفض السفر للعمرة بسبب تطبيق الحجر الصحي عليها.

مطالب بزيادة أعداد التأشيرات خلال شهر رمضان

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة المصرية ستطالب وزارة السياحة والآثار بالعمل على زيادة أعداد التأشيرات الخاصة بالمعتمرين المصريين لهذا العام خلال شهر رمضان، خاصة بعد القرارات السعودية التي صدرت بالأمس والتي ألغت كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن زيادة التأشيرات عن الـ20 ألف تأشيرة المخصصة لكل شهر من شهور العمرة «رجب وشعبان ورمضان» سيسهم في تراجع أسعار برامج العمرة بنسبة كبيرة ويعيدها إلى طبيعتها.