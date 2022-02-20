«شركات السياحة» تناقش أسباب تأخر بدء العمرة وأسعار الفنادق في اجتماع مهم اليوم

دعت العديد من شركات السياحة إلى عقد اجتماع اليوم، بمقر غرفة شركات السياحة، لمناقشة أسباب تأخر بدء رحلات العمرة حتى الآن، التي كان من المقرر لها أن تبدأ 3 فبراير الجاري، إضافة إلى الاعتراض بشكل رسمي، لدى الغرفة ووزارة السياحة والآثار، على قيام البوابة المصرية للعمرة، بوضع أسعار فنادق إقامة المعتمرين بالسعودية بها لتقوم الشركات السياحية بالتعاقد عليها من خلال البوابة دون ترك مساحة للشركات المنظمة للعمرة، بالتفاوض مباشرة مع الفنادق حول الأسعار.

أكثر من 30 شركة سياحة تشارك في الاجتماع

قال أسامة السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك العديد من النقاط الغامضة التي تناقشها الشركات، خلال الاجتماع، يحضره أكثر من 30 شركة سياحة، أبرزها معرفة أسباب تأجيل بدء موسم العمرة حتى الآن، رغم أن الضوابط المنظمة للعمرة، حددت يوم 3 فبراير الجاري موعدا لانطلاق الرحلات.

ولفت إلى أن هذا التأخير، أخل بالضوابط المنظمة لسفر المصريين للعمرة، التي حددت فترة سفر المعتمرين المصريين للعمرة بأشهر رجب وشعبان ورمضان، موضحا أنه مع عدم بدء الرحلات حتى الآن، فإن موسم العمرة جرى تقليصه ليكون شهرين فقط شعبان ورمضان.

قلة عدد تأشيرات العمرة خلال الموسم الحالي

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات السياحة لديها تحفظ أيضا، على قلة عدد التأشيرات الممنوحة لكل شركة سياحة، والمحددة بـ45 تأشيرة عمرة، يتم تقسيمها على 3 أشهر، بحيث يكون حصة كل شهر 15 تأشيرة فقط، وهو رقم ضئيل للغاية، وكان أحد أسباب زيادة أسعار برامج العمرة هذا العام.

وأشار إلى أن الشركات لديها اعتراضات شديدة على قيام البوابة بوضع أسعار عالية لفنادق إقامة المعتمرين بمكة والمدينة، وجعل الشركات تتعاقد عليها، من خلال البوابة، وهو ما أفقد الشركات المنظمة للرحلات الحق في التفاوض مع الفنادق حول الأسعار، رغم أنه حق أصيل لها.

وكانت العديد من شركات السياحة، دعت عبر المجموعات الخاصة بها عبر «واتس آب» وعلى صفحات فيسبوك، إلى اجتماع عاجل اليوم، بغرفة شركات السياحة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بموسم العمرة هذا العام.