تفاصيل انطلاق دوري مراكز الشباب 2022.. الوزير يعفو عن الموقوفين

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفع العقوبات الموُقعة على مراكز الشباب السابق اشتراكها بالنسخة الماضية من دوري مراكز الشباب، حرصاً منه على اتساع قاعدة المشاركة، ومؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه دوري مراكز الشباب وأهمية إعلان بداية وختام الدوري في مواعيد محددة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية في كل المحافظات.

انطلاق المسابقات بمشاركة 17 ألف لاعب

وانطلقت أمس منافسات مراحل التصفيات لدوري مراكز الشباب 2022، التي تستمر حتى منتصف يونيو 2022، بمشاركة 17000 ألف لاعب من 569 مركز شباب و3000 أجهزة فنية وإدارية ، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، جدول دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بالكامل من بدايته ، والذي أنطلق أمس ويستمر حتي منتصف يونيه 2022.

«الوطن » تستعرض تفاصيل دوري مراكز الشباب في نسخته الجديدة، بمشاركة 17000 ألف لاعب في النقاط التالية:

تقسيم المحافظة المشاركة الى 24 فريق للتصفية

- تقسيم المحافظة المشاركة الى 24 فريق.

- تقسيم الفرق إلي أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي .

- عقب الإنتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وصولا للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع.

جدول مسابقات دوري مراكز الشباب 2022

- ينطلق الاسبوع الاول يوم 6 مارس ، وتنتهي المنافسات بالأسبوع العاشر يومي 6 و7 إبريل القادم .

- ينطلق دور الثمانية بالمحافظات يومي 17و18 أبريل وصولا بالمباراة النهائية بكل محافظة من23 إلى 28 إبريل القادم.

- يعقد وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا لـ 27 فريق أبطال المحافظات و5 فرق تواني المحافظات عن طريق القرعة بينهم وذلك في أحد أيام 9،10،11 مايو القادم.

- تنطلق الأدوار النهائية بين أبطال المحافظات بدءً من 15الى18 مايو ، ودور 16 من 22إلى 24 مايو ، ودور8 من 29-30 مايو ، دور 4 من 5-6 مايو ،وتحديد الثالث والرابع الأربعاء 8 يونيو، والمباراة النهائية منتصف يونيو.