الاتحاد الأوروبي: نشهد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية

قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن أزمة اللاجئين الأوكرانيين تعد الأسوأ فيما يتعلق باللجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

نزوح المواطنين من أوكرانيا

وشهدت أوكرانيا حركة نزوح للمواطنيين والمقيمين من جنسيات مختلفة بعد اشتداد القصف الروسي على عدد من المدن الأوكرانية، بينما تحاصر عناصر الجيش الروسي العاصمة الأوكرانية كييف لما يزيد عن أسبوع؛ استعداداً لاقتحامها للسيطرة عليها.

شن حملة عسكرية على أوكرانيا

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثاني عشر منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا.