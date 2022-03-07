مائدة مستديرة بجامعة الزقازيق لمناقشة تأهيل الطلاب لسوق العمل

عقدت المراكز الجامعية للتطوير المهني (UCCD) بجامعة الزقازيق، جلسة حوارية ومائدة مستديرة مع عدد من أصحاب الأعمال بالمحافظة، وممثلي 14 شركة من القطاع الخاص، وممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، لمناقشة متطلبات سوق العمل لطلاب وخريجي الجامعة، في ضوء «رؤية مصر 2030»، وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي.

جلسة نقاش عن احتياجات سوق العمل

جاء تنظيم الجلسة النقاشية تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور وائل عامر، ممثل الجامعة الأمريكية، والمهندس أمير رشدي، مدير المشروع بجامعة الزقازيق، وهبة راشد، ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي الشركات من قطاعات مختلفة، والدكتور عبد العليم إسماعيل، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، بالاضافة إلى مسؤولي المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الزقازيق.

التعرف على أهم المهارات التقنية لخريج الجامعة

وأكد الدكتور عثمان شعلان أن الجامعة لا تنفصل عن مجتمعها ككل ومجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة، وتعمل جاهدةً على خدمته، بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن المائدة المستديرة، التي تم تنظيمها اليوم الاثنين، نظرت في المستجدات بسوق العمل، وتحديد أوجه القصور في أداء الخريجين الجدد، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة، ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل في ظل التحول الرقمي، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية من الجامعة لأبنائها من الطلاب وخريجيها، لمواكبة التطورات في كافة المجالات، حتى يصبحوا مؤهلين لمتطلبات سوق العمل.

محاور المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال

تناولت المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال عدة محاور، منها التعرف على وضع الشركات الحالي بالنسبة للتحول الرقمي، والتحديات التي تواجهها الشركات وأصحاب الأعمال لمواكبة التحول الرقمي، ودور الجامعة لتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».

وقام الدكتور عبد العليم إسماعيل، مدير المركز، بعرض تقديمي عن مراكز التطوير المهني بجامعة الزقازيق، وإنجازات المركز العام بمبنى رئاسة الجامعة، خلال الفترة السابقة من 2019 حتى الآن، والمنح المجانية التي يقدمها المركز للطلاب، حيث استفاد أكثر من 10 آلاف طالب من خدمات المراكز الجامعية للتطوير المهني على مستوى الجامعة.

يعقد مشروع «المراكز الجامعية للتطوير المهني»، الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة، لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل، ورفع كفاءة المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.