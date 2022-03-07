مصرع طالبين وإصابة فتاة تحت عجلات أوتوبيس يقوده طفل بـ6 أكتوبر

لقي طالبان مصرعهما، وأصيبت شقيقة أحدهما، في حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلونها وأوتوبيس يقوده طفل بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سائق الأوتوبيس طفل يبلغ 14 سنة

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وأوتوبيس ووجود قتيلين ومصابة بمدخل مساكن 103، التابعة لدائرة القسم.

انتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام أوتوبيس يستقله طفل يبلغ من العمر 14 سنة، بدراجة بخارية يستقلها طالبان أحدهما 16 سنة، والآخر 11 سنة، مما أسفر عن مصرعهما، كما أصيبت شقيقة أحدهما وتبلغ من العمر 14 سنة.

الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط المتهم

تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهم، والتحفظ على الأوتوبيس المتسبب في الحادث، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

العثور على جثة شاب بمنزله

وفي سياق آخر منفصل، تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على شاب مشنوقاً داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «سعيد.م.س»، 26 سنة، داخل غرفة نومه، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلوّ الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تكثيف الجهود لكشف الغموض

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقاً داخل منزله، بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.