إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين من أسرة واحدة في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» أثناء سيرها على طريق قرية أبو النور بنطاق مركز شرطة إطسا في محافظة الفيوم، ظهر اليوم الاثنين، وتحديداً أمام المقابر، مما أسفر عن سقوط مستقلي الدراجة، البالغ عددهم 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين، بإصابات متنوعة.

وهرع الأهالي لإنقاذهم الأفراد الـ4، وجرى إبلاغ الشرطة والإسعاف التي هرعت على الفور إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب «تروسيكل»

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب «تروسيكل» على طريق قرية أبو النور، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا، إلى مكان انقلاب «تروسيكل»، وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة زوجين وطفلهما، ونجل شقيق الزوج، أثناء توجههم لشراء بعض المستلزمات، وانقلب «التروسيكل» بهم بسبب السرعة الزائدة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث انقلاب «التروسيكل» عن إصابة كل من عثمان عتريس عبد ربه 70 سنة، وأم هاشم مرسي علي 60 سنة، وفاطمة محروس عتريس 12 سنة، وأشرف عثمان عتريس 13 سنة، بإصابات متنوعة.

وعلى الفور، هرعت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.