محافظ مطروح: 16 سيارة إسعاف نقلت مصابي حادث أتوبيس الإسكندرية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منذ، فجر اليوم، الجمعة، حادث انقلاب أتوبيس نقل الركاب التابع لشركة غرب ووسط الدلتا، خلال توجهه من مدينة مرسى مطروح إلى الإسكندرية، عند علامة الكيلو 105 بمنطقة حسنبك بنطاق مركز ومدينة الضبعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، تنوعت إصاباتهم ما بين خطيرة وإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وكسور وغيرها.

طوارىء الضبعة تعالج المصابين

وقال محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إنه فور تلقي إخطار بالحادث جرى الدفع بعربات الاسعاف، ووصلت 16 سيارة وفريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ بمديرية الصحة لموقع الحادث، لتقديم جميع المساعدات والإسعافات اللازمة، ونقل المصابين لأقرب مستشفى بمستشفى الضبعة المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

متابعة مصابين حادث الأتوبيس

ووجه محافظ مطروح لجميع مسئولى مديرية الصحة بمطروح، ومستشفى الضبعة المركزي، استمرار متابعة جميع الحالات المصابة، وتحويل الحالات التي تستدعي حالاتها، إلى مستشفيات أخرى لعمل اللازم.

حالات مصابي حادث الأتوبيس

وأضاف محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم خروج ثلاث مصابين بحادث أتوبيس الإسكندرية من مستشفى الضبعة المركزي، منذ قليل، بعد تحسن حالاتهم الصحية، وحالتين حسب طلبهما، وتحويل حالة إلى مستشفى مطروح العام، وثلاث حالات لمستشفى العلمين، بالإضافة إلى وضع 4 حالات تحت الملاحظة، موجها بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والطبية والوقوف على أسباب الحادث، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومقدما خالص تعازيه لأسرة المتوفى، وهو سائق الأتوبيس.

ساعة وقوع الحادث

كان أتوبيس مطروح، المتجه الساعة 2 فجرا من موقف مدينة مرسى مطروح، خلال وصوله إلى منطقة حسنبك بالضبعة بعد ساعتين من تحركه في طريقه إلى الإسكندرية، انقلب بشكل مفاجىء على جانب الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، دون معرفة أسباب الحادث، ما أدى إلى مصرع السائق وإصابة 15 من الركاب، من مختلف المحافظات، وأغلبهم من مطروح.