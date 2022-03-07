قطع المياه عن مدينة سمالوط 5 ساعات لربط شبكة الصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن قطع المياه عن مدينة سمالوط، مساء اليوم الاثنين، اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً حتى الثالثة فجر غد الثلاثاء، وذلك لربط شبكة الصرف الصحي لمنطقة سمالوط البلد.

وأهابت شركة مياه الشرب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

عمل مسح ميداني لمحافظة المنيا

وفي سياق متصل، استقبل المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لجنة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التي تقوم بمتابعة خطة الجهاز، والتي تتضمن عمل مسح ميداني لمحافظة المنيا، ومراجعة محطات الصرف الصحي، وعمل أبحاث لتطبيق الجرعات المثلى لإضافات «الشبة والكلور» على محطات مياه الشرب المرشحة.

متابعة أعمال رفع كفاءة المحطات

وأوضح «السعيد» أن اللجنة قامت بزيارة محطات معالجة الصرف الصحي، وبعض محطات المياه المرشحة، ومحطات رفع الصرف الصحي، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة المحطات، وتفعيل تطبيق جرعات «الشبة والكلور» بمحطات مياه الشرب، وتقليل استهلاك كميات «الشبة» المستخدمة عند إضافة الجرعات.

الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات ومديري العموم والأفرع، بحضور الدكتور محمد علي، والدكتور علاء رشاد، والمهندس أشرف محمد، والمهندسة فاطمة الزهراء عادل، أعضاء الفريق، وتم مناقشة خطة الجهاز التنظيمي، وكذلك متابعة خطط أعمال السلامة والصحة المهنية بالمحطات، والتأكيد على أهمية تنفيذها للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لعملاء الشركات.

وتتابع شركة مياه الشرب بمحافظة المنيا تنفيذ محطات المياه والصرف بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»،التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.