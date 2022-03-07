افتتاح معرض «معاً لمحاربة الغلاء» للسلع الغذائية في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي، مساء اليوم الاثنين، معرض «معاً لمحاربة الغلاء»، الذي يضم كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، بمدينة كفر الشيخ، أمام مسجد «الخياط»، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يؤكد إشادة المواطنين بالمعروضات

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه في اطار توجهات الدولة بكل أجهزتها، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً لشهر رمضان الكريم، تم افتتاح الشوادر والمعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومنها هذا المعرض، الذي يضم نوعيات أكثر من جيدة لكل المنتجات الخاصة بشهر رمضان، من زيوت وسمن ومكسرات وبلح، مشيراً إلى أنه استمع لعدد من الأهالي والذين أكدوا جودة السلع، وسعرها المخفض.

التنسيق بين المحافظة والتموين لتوفير منافذ متعددة

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم التنسيق بين المحافظة التموين والأجهزة المختلفة لتوفير منافذ متعددة، حتى يجد المواطنون السلع المطلوبة بأسعار مميزة، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع المقارنة بين الأسعار بالمعرض والأسعار بالأسواق، خاصة أن ما يميز المعرض وضع لافتات الأسعار لكل صنف من السلع الغذائية، سواء بقوليات أو ياميش رمضان، أو لحوم وأسماك بأنواعها، وتتميز بأنها أسعار تنافسية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وتستعد الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ لافتتاح عدد من معارض «أهلاً رمضان 2022»، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار تنافسية ومخفضة، تخفيفاً عن كاهل المواطنين.