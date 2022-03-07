مستشار الرئيس: تخفيف الإجراءات الاحترازية يرتبط بالوضع الوبائي للدول

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، اليوم، إن العديد من دول العالم بدأت في تخفيف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل فرص انتقال العدوى بين الأشخاص من مختلف الفئات، لافتا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات كان الحفاظ على حياة الأشخاص من انتقال العدوى سواء بالتلامس أو من خلال الرذاز المتطاير من الفم، وهذه الإجراءات قللت من فرص العدوى.

استقرار الوضع الوبائي في مصر

وأضاف تاج الدين، في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك انخفاضا في معدل الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ومتحوراته بمصر خلال الأيام الحالية، التي تشهد استقرارا كبيرا وواضحا، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها من أجل بدء الدولة في تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها منذ قرابة عامين.

شروط تخفيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن من شروط تخفيف الضوابط الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، دراسة الموقف الوبائي لفيروس كورونا ليس فقط خلال فترة زمينة معينة وليس من خلال الإحصائيات التي يتم رصدها مؤخرا، بالإضافة إلى معدل التطعيم والهدف للوصول للمناعة المجتمعية، والإطلاع على آخر التحورات التي طرأت على الفيروس ومدى تأثيرها على ارتفاع معدل الوفيات والإصابات، ويتم عرض هذه التقارير على لجنة إدارة الإزمات، ومن ثم يتم البت في القرارات المرتبطة بتخفيف الإجراءات من عدمها.

تخفيف التدابير الوقائية وفق كل دولة

وأوضح تاج الدين، أن تخفيف الضوابط الوقائية والاحترازية يكون وفق الوضع الوبائي لكل دولة وليس مرهونا بوضع إقليم أو اتحاد دولي معين، وكل دولة لها رؤية بشأن تخفيف الضوابط الوقائية من خلال وضعها الوبائي، ومعدل التطعيم الذي تم الوصول إليه.