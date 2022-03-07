رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في 2022 بالمراكز المخصصة للتطعيم

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في 2022، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد مناشدة وزارة الصحة، المصريين بضرورة الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بالأعراض الشديدة للفيروس، ووفرت الوزارة كافة البيانات التي تُسهل على المواطنين الحصول على اللقاح.

وحددت وزارة الصحة والسكان، عددا من الخطوات من أجل التسجيل للحصول على لقاح كورونا، تسهيلًا على المواطنين، وأتاحت الوزارة خطوات التسجيل أمام جميع الفئات العمرية المختلفة التي يزيد عمرها على 12عاما ويحق لهم الحصول على لقاح كورونا.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في 2022، وفقا لوزارة الصحة والسكان.

ويمكن الدخول على رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في 2022، من خلال زيارة هذا الرابط.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في 2022

1- تبدأ خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في 2022، من خلال زيارة رابط تسجيل لقاح كورونا، عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

2- قم بالضغط على «التسجيل لطلب اللقاح».

3- قم باختيار الفئة المستهدفة، سواء (العاملين فى القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، فئات أخرى، تطعيم بغرض السفر).

4- قم باختيار لغة التواصل (لغة عربية، لغة إنجليزية).

5- قم بكتابة البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتمثل فى: (الاسم كما هو مدون في البطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، المنطقة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي ترغب في الحصول على اللقاح به، هل تعاني من أمراض مزمنة، الوظيفة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول).

6- ستصل إليك رسالة لتأكيد رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله.

7- قم باستكمال خطوات التسجيل ومنها الموافقة على شروط لقاح كورونا.

8- وبعد الانتهاء من جميع الخطوات، ستصلك رسالة على الهاتف المحمول، بموعد ومكان الحصول على لقاح كورونا.