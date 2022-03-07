لجنة انتخابات المهندسين 2022 تدعو الأعضاء لجولة الإعادة الجمعة «صور»

وجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 مارس 2022، بدءًا من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك بعدما أُعلنت أمس نتائج المرحلة الثانية التي جرت الجمعة الماضي.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وفيما يُعتبر نداء ثانيًا، أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمود، بيانًا تحت عنوان «تنويه هام» أكدت فيه على بدء نماذج تفويضات مناديب المرشحين لحضور عمليتي التصويت والفرز لانتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 7 مارس، ولمدة يومين، على أن يكون المهندس المفوض لكل لجنة فرعية عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية طبقًا للقانون.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022

وكانت اللجنة قد أعلنت في مؤتمر صحفي أمس نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 الخاصة بالمرحلة الثانية، التي أجريت الجمعة الماضي 4 مارس، والتي أسفرت عن إجراء جولة إعادة بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، من بين 22 مرشحًا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

وبخصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مستوى النقيب العام فجاءت كالتالي:

إجمالي الحضور: 42465 مهندسًا.

الأصوات الصحيحة: 40027 صوتًا.

الأصوات الباطلة: 2438 صوتًا.

المهندس هاني ضاحي: 1809 أصوات.

المهندس طارق النبراوي: 9544 صوتًا.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين 2022، الجمعة المقبل 11 مارس الجاري، والتي تتعلق بجولة الإعادة بين أعلى اثنين حصلا على الأصوات على منصب النقيب العام، وهما المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي، وفيما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون على منصب النقيب: