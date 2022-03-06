إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات المهندسين 2022.. اليوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 عن تنظيم مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء اليوم في مقر النقابة العامة لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية التي أجريت يوم الجمعة الماضي 4 مارس.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022

ومن المقرر أن تعلن اللجنة برئاسة المهندس هاني محمود، وزير الإتصالات الأسبق، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022 في مرحلتها الثانية على 3 مراكز نقابية وهي النقيب العام والأعضاء المكلمين وعددهم 11 عضوا، إضافة إلى إعلان نتيجة 13 نقابة فرعية خاضت جولة الاعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية من أصل 25، حيث حسمت 12 منها منصب رئيس النقابة الفرعية في الجولة الأولى التي جرت يوم الجمعة 25 فبراير الماضي.

مؤشرات: إعادة بين ضاحي والنبراوي

وتبين من مؤشرات الفرز الأولية في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 أنه سيكون هناك جولة إعادة الجمعة المقبلة 11 مارس الجاري بين المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، باعتبارهما حصلا على أعلى الأصوات من بين 22 مرشحا، بينما يشترط لمن يفوز بمنصب النقيب العام الحصول على أكثر من نصف أصوات الحضور، لكن تظل هذه مؤشرات وفي انتظار الإعلان الرسمي للنتيجة من اللجنة في مؤتمرها الصحفي اليوم.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 بالقاهرة قد أعلنت فوز المهندس حسام عفيفي، برئاسة نقابة فرعية القاهرة في جولة الإعادة أمام اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة المنتهية ولايته.

كما تم الإعلان عن نتائج إنتخابات نقابة المهندسين 2022 بالجيزة والتي أسفرت عن فوز المهندس محمد الفحام بمنصب نقيب مهندسى الجيزة بعد دخوله جولة الإعادة مع المهندس إبراهيم محمد إبراهيم سراج الدين.