«سي إن إن»: مطار سري في شرق أوروبا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الجنرال مارك ميلي، ذهب إلى مطارٍ لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية، الأسبوع الماضي، والذي أصبح مركزًا لشحن الأسلحة، ورأى بشكلٍ مباشر جهودا متعددة الجنسيات لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية.

المطار السري «خلية نحل»

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن المسؤول إن «ميلي» في أثناء وجوده في المطار التقى الجنود والأفراد وفحص إحدى الشحنات، إذ أصبح الموقع نشطًا كخلية نحل في الأيام الأخيرة، حيث انتقل من شغل عدد قليل من الرحلات الجوية كل يوم إلى ما يصل إلى 17 رحلة.

الجيش الروسي لم يستهدف الشحنات

وتابع تقرير «سي إن إن» بأن موقع المطار يظل سرا لحماية شحنات الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدروع، وقال المسؤول إن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات بمجرد دخولها أوكرانيا، لكن هناك بعض القلق من أن تبدأ روسيا في استهداف الشحنات مع تقدم هجومها.

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة «سي إن إن»، إنّ الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو أرسلوا حتى الآن إلى أوكرانيا 17 ألف صاروخ مضاد للدبابات وألفي صاروخ ستينجر مضاد للطائرات.

طائرات الشحن العسكري تنتشر في سماء أوكرانيا

ومنذ بداية الغزو الروسي أواخر الشهر الماضي، امتلأت السماء فوق أوروبا بطائرات الشحن العسكرية للولايات المتحدة وغيرها ، ولا سيما طائرات C-17، وهي العمود الفقري لأسطول الجسر الجوي الأمريكي، حيث تعمل الرحلات الجوية على إعادة تمركز القوات على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، لكنها أيضًا تنقل الأسلحة إلى نقاط النقل حيث يمكن تسليمها إلى أوكرانيا، وزادت وتيرة الرحلات الجوية.