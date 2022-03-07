هبوط أرضي بميدان حدائق القبة وإجراءات فورية لمعالجته (صور)

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة في محافظة القاهرة، منذ قليل، بلاغاً بشأن حدوث هبوط أرضي بميدان الحدائق، وتم على الفور الانتقال إلى مكان البلاغ، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الهبوط وإعادة الشيء إلى أصله، وتسيير حركة المرور دون تعطيل، تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحي.

مبادرة لتجميل حي شبرا بمشاركة 30 طالبة

من ناحية أخرى، يشهد حي شبرا بالقاهرة إضافة بعض اللمسات الجمالية، حيث انطلقت مبادرة لتجميل المعالم الرئيسية بحي شبرا، بهدف استعادة القيمة الحضارية والجمالية للحي العريق، وذلك بمشاركة عدد 30 طالبة من مدرسة «ناصر» الصناعية قسم الزخرفة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بحي شبرا، وإدارة شبرا التعليمية.

وتشمل أعمال التجميل رسم لوحات فنية على جدران نفق «أحمد بدوي»، وأيضاً سور «أحمد حلمي»، بالإضافة إلى دهان جميع أعمدة الإنارة ولوحات الكهرباء بمحيط حي شبرا.

جداريات تزين محطة مترو باب الشعرية

وشهد الأسبوع الماضي انطلاق مبادرة من طلاب كلية الفنون الجميلة، لتزيين جدران محطة مترو «باب الشعرية» بجداريات تحكي قصة الحي العريق، وأشهر الشوارع والمعالم المميزة بالمنطقة، وفق ما ذكره المؤرخون عن المنطقة التاريخية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هذه المبادرات تأتي في إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم، وتبني ما يقدمونه من أفكار وإبداع، وتعزيز روح الانتماء لديهم، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ قيم الإبداع بين الطلاب، وتشجيعهم على المساهمة والمشاركة في تزيين وتجميل بلدهم، حتى يترسخ لديهم شعور وروح الانتماء والمواطنة، كما أثنى المحافظ على دور مديرية التربية والتعليم في دعم الطلاب بالمدارس الفنية، والتعاون البناء بين الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء والإدارات التعليمية.