لراغبي الحجز.. حالات تمنعك من الحصول على وحدات الإسكان المتوسط

مع اقتراب موعد نهاية حجز وحدات الإسكان المتوسط التي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة» يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبين في حجز وحدة سكنية، عن الحالات التي تمنع الحصول على وحدة ضمن الطرح.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددًا من الحالات التي تمنع الحصول على وحدات الإسكان المطروحة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» حالات تمنع الحصول على وحدات الإسكان المتوسط، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان فى بيانات سابقة.

حالات تمنع الحصول على وحدات الإسكان المتوسط

1- فى حالة أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية غير مصري الجنسية لن يتم قبول طلبه ويرفض في الحال.

2- في حالة استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة للحصول على وحدة مدعمة.

3- في حالة ثبوت حصول العميل على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري.

4- فى حالة أن يكون المتقدم لحجز شقق الإسكان المتوسط ليس من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو مقيم بها أو مرتبط بها عملة أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

5- فيحالة تجاوز عمر المتقدم لحجز وحدة سكنية 75 عامًا.

6- أن يكون عمر المتقدم لحجز وحدة سكنية أقل من 21 عامًا.

7- في حالة سداد مقدم الحجز دون التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

8- في حالة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي دون سداد مقدم الحجز الخاص بكل مشروع.

تقسيط يصل إلى 30 سنة

وجرى طرح وحدات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة» ضمن مبادرة التمويل العقاري، وتقسيط يصل إلى 30 سنة وسيتمّ تسليم الوحدات السكنية فوريًا للفائزين بها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن الـ3 مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، ما بين 100 م2 وحتى 151 م2، ويبلغ مقدم حجز وحدات «سكن مصر» 40 ألف جنيه، بينما يبلغ مقدم حجز «دار مصر» 60 ألف جنيه»، أما وحدات «جنة» يبلغ مقدم الحجز الخاص بها 80 ألف جنية.