«التعليم»: تدريب 10 آلاف و893 معلمًا على منهج الصف الرابع الابتدائي

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريبات لـ10 آلاف و893 معلمًا على المواد الأساسية بالصف الرابع الابتدائي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية التدريبات المخططة لرفع كفاءة المعلمين.

الانتهاء من تدريب مديري المدارس الابتدائية

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى الانتهاء من تدريب مديري المدارس الابتدائية على الحقيبة التدريبية الخاصة بمنهج القيم واحترام الآخر، وبلغ عدد المستهدفين لهذا التدريب نحو 17335 مديرًا، وعدد من تم تدريبهم نحو 16435 بنسبة مئوية تقدر 95.3%.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن التدريب لا يهدف إلى تنمية كفاءات فردية فحسب، بل يستجيب لاحتياجات النظام التربوي وتداعيات التحديات التي يواجهها، وفي هذا المجال فإن الحاجة تبدو ملحة لأن يكون التدريب متخصصًا وهادفًا، ليقوم المعلم بواجبه نحو وطنه وإعداده لتلاميذه بما يتناسب مع الانتماء والولاء للوطن.

تطوير معارف وخبرات المتدربين

وأضاف «حجازي»، أن التدريبات تهدف إلى تطوير معارف وخبرات واتجاهات المتدربين وذلك يجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم، وأن الغاية الأساسية من التدريب هي مساعدة المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق المناسبة للبناء العلمي والتربوي، التي تيسر للمعلم تنمية نفسه علميًا وتربويًا في ضوء فلسفة التعليم الجديدة.