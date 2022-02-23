رابط منصة المعلم للتدريب للحصول على شهادة الصلاحية للترقي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط منصة المعلم للتدريب للحصول على شهادة الصلاحية في إحدى متطلبات الترقي، موضحة أن تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، الذين يبلغ عددهم أكثر من 70000 يبدأ اعتبارا من 26 فبراير الجاري، مؤكدة على جميع المعلمين بضرورة اتباع جميع التعليمات بدقة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن رابط منصة المعلم للتدريب للحصول على شهادة الصلاحية في إحدى متطلبات الترقي، تم توفيره بعد الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مؤكدة أن الرابط يأتي تيسيرًا على المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه «معلم ومعلم أول» و«معلم أول أو معلم خبير».

وأوضحت أن رابط منصة المعلم للتدريب للحصول على شهادة الصلاحية في إحدى متطلبات الترقي، تم تصميمه ضمن البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

«التعليم» تعلن خطوات تسجيل شهادة الصلاحية للمعلمين

وأعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل شهادة الصلاحية للمعلمين، مؤكدا في مستند رسمي موجه للمديريات والإدارات التعليمية، على جميع المعلمين؛ بضرورة اتباع كافة التعليمات بدقة لاجتياز كافة الشروط المطلوبة للتدريب.

خطوات الدخول على رابط منصة المعلم للتدريب للحصول على شهادة الصلاحية

وأوضحت الوزارة، أن خطوات الدخول على منصة التدريب تتمثل في الدخول على رابط المنصة، والضغط على زر منصة المعلم للتدريب عن بعد، والضغط على تأكيد للدخول على المنصة، والضغط على الترقي، ثم الضغط على زر تسجيل جديد، وإدخال كود المعلم ثم الضغط على بحث في حالة أن المعلم مستهدف للترقي 2020-2021.

وبعد ذلك يتم الانتقال إلى الشاشة التالية وفي حالة أن المعلم غير مستهدف تظهر له الرسالة التي تفيد بذلك، وإذا قام المعلم بالتسجيل من قبل تظهر له رسالة تفيد بأنه سبق له التسجيل.

ويجري الدخول من الشاشة الرئيسية، بإدخال كود المعلم، وكود الحجز، وفي حالة فقدان كود الحجز، يجب التواصل مع الدعم الفني للفرع التابع له.