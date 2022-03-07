الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، طقس اليوم الإثنين، إذ يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في فترة الليل شديد البرودة على الأنحاء كافة، وتتكون شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

طقس دافئ نهارا على القاهرة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، يكون معتدل على السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتهم بشأن درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

القاهرة: العظمى 23 والصغرى 12

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 12

مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 12

سيوة: العظمى 23 والصغرى 10

بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 12

دمياط: العظمى 20 والصغرى 11

الإسماعيلية: العظمى 20 والصغرى 12

السويس: العظمى 23 والصغرى 12

العريش: العظمى 23 والصغرى 13

سانت كاترين: العظمى 22 والصغرى 9

طابا: العظمى 23 والصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 17

الغردقة: العظمى 25 والصغرى 17

الفيوم: العظمى 23 والصغرى 11

بني سويف: العظمى 23 والصغرى 11

المنيا: العظمى 25 والصغرى 12

أسيوط: العظمى 26 والصغرى 12

سوهاج: العظمى 28 والصغرى 13

قنا: العظمى 29 والصغرى 14