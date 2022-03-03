افتتاح المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية في محافظة كفر الشيخ

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عن افتتاح المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية بعنوان «المشروع القومي لتطوير الريف المصري .. نحو حياة كريمة لقري كفر الشيخ»، بقصر ثقافة كفر الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس 2022 بمحافظة كفر الشيخ، الذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة القرية بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويتولى رئاسته الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأمانة الدكتور يحي ذكريا عميد كلية الزراعة بالجامعة.

تفاصيل مؤتمر تطوير الريف المصري

ويتضمن المؤتمر أربعة محاور هي «الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي، الثقافي»، بالإضافة لمائدة مستديرة بعنوان «آفاق التنمية الشاملة لقري كفر الشيخ»، كما تستضيف أربعة من قرى كفر الشيخ الجلسات البحثية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة في المشاركة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تتضمن بالإضافة إلي المؤتمر، تنظيم مسابقة بين الباحثين بالمحافظات حول أثر المبادرة على القرى.

وفي سياق آخر، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليات منفذ بيع معرض الكتاب الدائم بقصر ثقافة شرم الشيخ بأسعار رمزية لأجل تحقيق العدالة الثقافية، في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين.

ويضم المنفذ عدد 3000 كتاب في المجالات المختلفة منها «نشأة الروح القومية المصرية، رباعية الإسكندرية، المسرح وقرينه، جمهورية افلاطون، شرح ديوان صريع الغواني، دفاع عن البلاغة، خربشتني ضوافر الكمانجة، أحمد عبد المعطي حجازي، حضارة مصر ارض الكنانة، انهم يبيعون الحمير، الاغتراب، قطر الندي، تاريخ مصر القديمة، عيون النور، وفنون الأدب الشعبي».

كما يضم معجم أعلام الأساطير اليونانية، كما يحتوي على كتب «السينما العالمية المعاصرة، جوائز المسرح، ومسرحيات أريسطوفانير، الثورة العرابية، دراسات في تاريخ مصر السياسي، مصر القديمة، مصر والسودان، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية، أنثولوجيا المسرح الفرنسي ج1»، كما يضم ترجمة كتاب the Irishman والعديد في شتي المجالات، تحت إشراف صفاء عمار.