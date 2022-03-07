أوكرانيا تعلن مقتل 13 مدنيا.. وأمريكا: نقل الأسلحة قد يصبح أكثر صعوبة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ نقل الأسلحة إلى أوكرانيا قد يصبح أكثر صعوبة في الأيام المقبلة.

وأعلنت خدمة الطوارئ بمنطقة كييف مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في ضربة جوية على بلدة ماكاريف، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

وتواصل قوات الجيش الروسي حشد قواتها على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف تمهيداً لاقتحامها.

ويشار إلى أن القوات الروسية قد وصلت إلى حدود العاصمة قبل نحو أسبوع وتمكنت من السيطرة على أحد المطارات الاستيراتيجية في ضواحيها.