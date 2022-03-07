أوكرانيا تعلن مقتل 13 مدنيا.. وأمريكا: نقل الأسلحة قد يصبح أكثر صعوبة
كتب:
رؤى ممدوح
06:45 م | الإثنين 07 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ نقل الأسلحة إلى أوكرانيا قد يصبح أكثر صعوبة في الأيام المقبلة.
وأعلنت خدمة الطوارئ بمنطقة كييف مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في ضربة جوية على بلدة ماكاريف، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».
وتواصل قوات الجيش الروسي حشد قواتها على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف تمهيداً لاقتحامها.
ويشار إلى أن القوات الروسية قد وصلت إلى حدود العاصمة قبل نحو أسبوع وتمكنت من السيطرة على أحد المطارات الاستيراتيجية في ضواحيها.