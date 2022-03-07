بريطانيا تعلن توقف الخدمات القنصلية المباشرة في كييف

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، قبل قليل، أن بريطانية لم يعد بإمكانها تقديم الخدمات القنصلية وجهًا لوجه في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني، خاصة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق نبأ عاجل لوكالة «نوفوستي».

وقف الخدمات القنصلية البريطانية في كييف

ودعت الوزارة، رعاياها في بيان لها، إلى الاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وذلك لتوقف الخدمات القنصلية داخل المقر في كييف.

روسيا تدعو لقطع العلاقات الثنائية مع بريطانيا

وكان السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، دعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، قائلا: «احتمال قطع العلاقات بين البلدين قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، ويعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو تضطر إلى المغادرة».

وفي السياق ذاته، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسي، أن السفارة في لندن تعمل الآن بنفس الوضع، ويستمر الاستقبال القنصلي، مضيفا أن جميع خطاباته العلنية ألغيت في لندن.