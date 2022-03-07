أخبار البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يتراجع بمقدار 14.6 مليار جنيه

جاءت أخبار البورصة المصرية مع نهاية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لأغلب المؤشرات الرئيسية تحت ضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب ليتراجع رأس المال السوقي بمقدار 14.6 مليار جنيه ليسجل في ختام التعاملات اليوم نحو 693.987 مليار جنيه، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب إلى البيع، بينما اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بعد إتمام أكثر من 46 ألف عملية تداول.

أخبار البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسي يهبط 3.55%

ووفقاً لبيان صادر عن البورصة المصرية لتوضيح أخبار البورصة المصرية اليوم، أكد على تراجع مؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 3.55% ليهبط إلى مستوى 10701 نقطة، بينما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنحو 2.14% ليغلق في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين عند مستوى 1870 نقطة، في حين تراجع مؤشر EGX 100 بمقدار 2.16% ليهبط عند مستوى 2834 نقطة.

واستمرت أخبار البورصة المصرية في جلسة تعاملات اليوم الإثنين بهبوط مؤشر EGX 50 بنحو 1.93% ليسجل مع انتهاء جلسة التعاملات نحو 1887 نقطة، وعلى نفس الوتيرة هبط مؤشر EGX 30 المحدد الأوزان بنحو 2.42% ليهبط إلى مستوى 13163 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بمقدار 14.6 مليار جنيه مع ختام التعاملات اليوم، مقارنة بـ ختام تعاملات أمس الثلاثاء ليهبط عند 693.987 مليار جنيه، وهبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 مع نهاية جلسة التعاملات بمقدار 3.55% ليهبط عند مستوى 10701 نقطة.

إتمام 46.86 ألف عملية تداول اليوم

ووفقاً لبيان البورصة المصرية، بلغت كمية التداول على الأسهم المقيدة في سوق المال اليوم نحو 1.488 مليون ورقة تم تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 354.16 مليون جنيه بعد إتمام 46.86 ألف عملية، من خلال التداول على 195 سهما.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 19.4% من حجم التعاملات في أخبار البورصة المصرية اليوم، بينما سجلت تعاملات المصريين بنسبة 69.9% في حين استحوذ العرب على 10.7% فقط، وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 1.653 مليون جنيه في حين سجلت مبيعات المستثمرين العرب 505.2 مليون جنيه.